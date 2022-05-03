Eurobarometer: более половины жителей Латвии важнейшей проблемой в стране считают рост цен

57% жителей Латвии важнейшей проблемой в стране считают рост цен и дороговизну жизни. Такие данные получены в ходе опроса, проведенного статистическим бюро Европейского союза Eurobarometer зимой 2021-2022 года.

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Количество жителей, которые считают рост цен основной проблемой в стране, с лета прошлого года выросло на 21%. В других странах ЕС наблюдается аналогичная тенденция — количество жителей, которые назвали рост цен важнейшей проблемой, в течение полугода увеличилось на 23-41%.

Проблемы здравоохранения одними из главных назвали и жители Латвии, и других стран ЕС. И в Латвии, и в остальном ЕС важными их считают 32% жителей. С лета среди населения стран ЕС этот показатель вырос на 4 процентных пункта.

Экономическую ситуацию в стране респонденты назвали третьей наиболее важной проблемой, однако и в Латвии, и в ЕС опасения населения по поводу развития экономики уменьшились. Экономическую ситуацию в стране важнейшей проблемой назвали 22% жителей Латвии, что на 12 процентных пунктов меньше, чем летом. В ЕС ее важнейшей проблемой считают 19% жителей, что на 7 процентных пунктов меньше, чем полгода назад.

На личном уровне рост цен наиболее важной проблемой также назвали большинство жителей Латвии и ЕС, при этом с лета прошлого года этот показатель существенно вырос. 68% населения Латвии и 51% жителей ЕС отмечают, что рост цен и дороговизна жизни — важные проблемы, с которыми они столкнулись лично.

В то же время сократилось число жителей Латвии, которые важнейшей проблемой на личном уровне считают медицинскую помощь, а в ЕС этот показатель вырос. В Латвии ее важнейшей проблемой назвали 23% населения, в других странах ЕС — 26%.