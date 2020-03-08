Eurostat: Латвия занимает первое место по доле женщин в руководстве

Латвия — единственная страна ЕС, где женщин-менеджеров больше, чем мужчин, свидетельствуют данные "Евростата". Лишь 37% менеджеров в европейских странах — женщины, а в Латвии этот процент достигает 53%.

За Латвией в рейтинге следуют Болгария (49%), Польша (48%), Эстония (465), Словения (44%), Литва, Венгрия и Швеция (42%), Ирландия (41%) и Португалия (40%). Меньше всего женщин на этих позициях работают на Кипре (19%), в Люксембурге (23%), Дании (27%), Италии (28%), Нидерландах (29%), Чехии и Германии (31%).

Среди руководителей высшего звена женщин в Латвии 29% — здесь она уступает Румынии (34%), Эстонии (33%) и Литве (30%). Меньше всего топ-менеджеров женского пола в Люксембурге (6%), Австрии (8%) и Чехии (11%). В среднем по Евросоюзу лишь каждый пятый (18%) руководитель высшего звена является женщиной, причем это серьезный прогресс с 2012 года, когда этот процент составлял всего 10%.

По количеству женщин в советах предприятий Латвия с 32% находится на восьмом месте — лидируют Франция (45%), Швеция (38%), Бельгия, Германия и Италия (36%), Нидерланды и Финляндия (34%). Хуже всего с гендерным равенством в советах предприятий в Эстонии и на Кипре — там доля женщин составляет 9%, а также в Греции, Мальте (10%), Литве (12%), Люксембурге, Венгрии и Румынии (13%). В среднем по ЕС их доля составляет 28%, а в 2012 году была 15%.