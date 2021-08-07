Eurostat: лишь 1% латвийцев употребляет алкоголь ежедневно
Foto: Caro/Scanpix/LETA

Большинство жителей Европы употребляют алкоголь раз в неделю или даже реже, свидетельствуют опубликованные на этой неделе данные Eurostat за 2019 год. В Латвии и Литве самая низкая доля жителей, которые пьют алкогольные напитки ежедневно — 1%.

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Чаще всего алкоголь употребляют в Португалии — там ежедневно выпивают 20,7% жителей. В числе лидеров по частоте также находится Испания и Италия.

Раз в неделю выпивает почти половина населения Нидерландов, Люксембурга и Бельгии. Самая большая доля жителей, выпивающих раз в месяц была зафиксирована в Литве и Латвии — чуть больше 31%. В Хорватии 30,4% населения никогда не употребляют алкоголь или употребляют его реже, чем раз в год.

Во всех странах ЕС чаще всего пьют мужчины. Самый большой разрыв по употреблению алкоголя между полами зафиксирован в Португалии — там пьют 33,4% мужчин и 9,7% женщин. Зато пропорции ежемесячного употребления алкоголя между полами в странах ЕС были относительно равными.

Лидером по чрезмерному употреблению алкоголя (более 60 грамм чистого этанола за один вечер) стала Дания, где 38% взрослых хотя бы раз в месяц очень сильно напиваются. В Литве так напиваются 16%, в Латвии и Эстонии — 14%. Меньше всего к чрезмерному употреблению алкоголя склонны греки и испанцы (6%), а также итальянцы и жители Кипра (4%). В среднем по ЕС сильно напиваются 19% жителей.

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