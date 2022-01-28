Eurostat: минимальная зарплата в Латвии — вторая самая низкая в Евросоюзе
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1 января 2022 года в 21 стране Европейского Союза (ЕС) определили минимальную зарплату — среди них "минималка" в Латвии оказалось второй самой низкой. Об этом свидетельствуют данные статистического департамента ЕС — Eurostat.

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Сейчас минимальная зарплата в Латвии — 500 евро в месяц. Меньше — только в Болгарии, где она составляет 332 евро в месяц.

Среди стран Евросоюза минимальная месячная зарплата не превышает 700 евро в Румынии (515 евро), в Венгрии (542 евро), в Хорватии (624 евро), в Словакии (646 евро), в Чехии (652 евро), в Эстонии (654 евро) и в Польше (655 евро). В Литве минимальная зарплата — 730 евро в месяц.

Самая большая минимальная месячная зарплата в ЕС сейчас в Люксембурге (2257 евро), в Ирландии (1775 евро), в Нидерландах (1725 евро), в Бельгии (1658 евро), в Германии (1621 евро) и во Франции (1603 евро).

Самая большая минимальная зарплата в Евросоюзе почти в семь раз больше самой маленькой минимальной зарплаты в блоке.

Минимальная зарплата не устанавливается государством в Австрии, Дании, Италии, Кипре, Финляндии и Швеции.

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