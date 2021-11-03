Eurostat: в Латвии больше безработных, чем в среднем в Евросоюзе
Foto: LETA

В Латвии уровень безработицы в сентябре составил 6,8%, что выше, чем в среднем по Европейскому союзу (ЕС), согласно данным статистического бюро Eurostat, опубликованным в среду, 3 ноября.

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По данным Eurostat, самый высокий уровень безработицы среди стран-членов ЕС в сентябре был в Испании - 14,6%, Греции - 13,3%, Италии - 9,2%, Швеции - 8,8%, Финляндии - 7,9%, Франции - 7,7% и 7,3% в Хорватии. .

Самый низкий уровень безработицы в сентябре был зарегистрирован в Чехии (2,6%), Нидерландах (3,1%), Мальте (3,2%), Германии и Польше (по 3,4%). В Эстонии уровень безработицы составил 5,9%, а в Литве - 6,7%.

Между тем средний показатель по ЕС в сентябре составил 6,7% по сравнению со средним показателем в 7,4% в еврозоне.

По данным Eurostat, в сентябре в блоке не работали 14,324 миллиона человек, из которых 12,079 миллиона проживали в странах еврозоны.

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