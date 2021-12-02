Eurostat: в Латвии уровень безработицы выше, чем в среднем по Евросоюзу

В октябре в Латвии уровень безработицы составил 7% - это выше, чем средний показатель по Европейскому союзу (ЕС), свидетельствуют данные Eurostat.

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Как свидетельствует информация Eurostat, самый высокий уровень безработицы в октябре был зафиксирован в Испании — 14,%%, в Греции — 12,9%, в Италии — 9,4%, в Швеции — 8,7%, во Франции — 7,6% и 7,5% в Финляндии.

В Хорватии безработица была на том же уровне, что и в Латвии.

Самый низкий уровень безработицы в октябре был в Чехии (2,6%), Нидерландах (2,9%), Германии (3,3%), Польше (3,4%) и Мальте (3,6%). Безработица составила 5,7% в Эстонии и 6,5% в Литве.

Согласно данным с поправкой на сезонные колебания, безработица в ЕС в октябре составляла в среднем 6,7% по сравнению с 7,3% в Еврозоне.

Как свидетельствуют данные Eurostat, в октябре в блоке не работали 14,312 миллиона человек, из которых 12,045 миллиона проживали в странах Еврозоны.