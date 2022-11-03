Eurostat: в сентябре уровень безработицы в Латвии был выше, чем в среднем по ЕС

В сентябре уровень безработицы в Латвии составил 6,6% — он был выше, чем в среднем по Европейскому союзу (ЕС), но ниже, чем в еврозоне, свидетельствуют данные статистического бюро ЕС Eurostat, опубликованные в четверг.

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Согласно этим данным, самый высокий уровень безработицы среди стран-членов ЕС в сентябре был в Испании (12,7%), Греции (11,8%), на Кипре (8%), в Италии (7,9%), а также Франции, Финляндии и Швеции (в каждой стране 7,1%).

При этом самый низкий уровень безработицы в сентябре был зарегистрирован в Чехии (2,2%), Польше (2,6%), а также на Мальте и в Германии (по 3% в каждой из стран). В Эстонии уровень безработицы составил 5,7%, а в Литве — 5%.

В ЕС, согласно сезонно выровненным данным, средний уровень безработицы в сентябре составил 6%, в то время как в странах еврозоны в среднем он составлял 6,6%.

Данные Eurostat показывают, что в сентябре в ЕС было 12,960 млн безработных, из них 10,988 млн — в странах еврозоны.