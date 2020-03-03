Eurostat: в январе уровень безработицы в Латвии был выше среднего по ЕС

В декабре уровень безработицы в Латвии составил 6,4%, что ниже среднего показателя по Европейскому союзу (ЕС), свидетельствуют опубликованные во вторник данные статистического бюро ЕС Eurostat о 24 странах блока.

По данным Eurostat, самый высокий уровень безработицы среди стран ЕС в январе был в Испании (13,7%), Италии (9,8%), Франции (8,2%), в Швеции (7%), в Португалии (6,9%), в Финляндии и Литве (6,6%).

Самый низкий уровень безработицы в январе был отмечен в Чехии (2%), Польше (2,9%), Германии (3,2%), Нидерландах (3%), на Мальте (3,4%), в Румынии (3,9%).

В среднем по ЕС безработица в январе по сезонно выровненным данным составила 6,2% и не изменилась по сравнению с декабрем, что является самым низким уровнем с января 2000 года, когда было начато обобщение подобных данных. В январе 2019 года безработица в ЕС составляла 6,9%.

В странах еврозоны средний уровень безработицы в январе составил 7,4% и не изменился по сравнению с декабрем.

Расчеты Eurostat свидетельствуют, что в январе 2020 года в странах ЕС работы не имели 14,086 млн человек, в том числе 12,179 млн — в странах еврозоны. По сравнению с январем 2019 года число безработных в ЕС уменьшилось на 746 тыс. человек, в еврозоне — на 593 тыс. человек.

Данные о безработице в Эстонии, Греции, Великобритании, Венгрии за декабрь недоступны.