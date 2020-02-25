"Евробарометр": латвийцы в целом довольны жизнью

Большая часть или 77% жителей Латвии в целом довольны жизнью, показал очередной опрос "Евробарометра".

16% опрошенных заявили, что они очень довольны своей жизнью, а 61% респондентов — что они вполне довольны своей жизнью. Согласно данным опроса, с осени 2018 года уровень удовлетворенности латвийцев жизнью в целом остался неизменным. Тем не менее он ниже общего показателя по Европейскому союзу (ЕС).

84% жителей ЕС в целом удовлетворены своей жизнью. В среднем по ЕС 25% респондентов заявляют, что они очень довольны жизнью, а 59% — что они вполне довольны.

В соседних с Латвией странах также отмечается стабильность показателя удовлетворенности жизнью. В конце 2019 года 73% литовцев и 85% эстонцев были в целом довольны своей жизнью.

Наиболее удовлетворены жизнью жители Дании, Нидерландов, Швеции и Финляндии — показатель в каждой из этих стран превысил 90%. Меньше всего довольны жизнью респонденты из Болгарии (54%) и Греции (52%).

70% опрошенных из Латвии оценили финансовую ситуацию в своем домохозяйстве как хорошую, а 67% назвали хорошей экономическую ситуацию в Европе. Личную занятость положительно оценили 65% респондентов, а предоставление общественных услуг в Латвии — 54% опрошенных.

При этом 66% респондентов негативно оценили экономическую ситуацию в Латвии, а 58% — ситуацию с занятостью в целом по стране.

Опрос "Евробарометра" в Латвии проводился с 14 по 28 ноября 2019 года. В нем приняла участие 1000 латвийцев в возрасте от 15 лет. Опрос проводился ведущей исследовательской и консалтинговой компанией "Kantar".