Евробарометр: только 16% латвийцев хорошо разбираются в политике

Только 16% латвийцев чувствуют себя хорошо осведомленными о политике, в то время как в Европе в целом так считают 23% респондентов, свидетельствуют данные опроса "Евробарометр", проведенного в апреле и мае этого года.

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8% населения чувствуют себя хорошо осведомленными о культуре и искусстве, 13% респондентов в Латвии — о событиях в спорте. В Европе 13% респондентов чувствуют себя хорошо осведомленными о культуре и искусстве, а 23% — о спорте.

В Эстонии хорошо осведомлены о политике 22% респондентов, в Литве — 20% респондентов. В свою очередь, 9% респондентов в Эстонии чувствуют себя хорошо осведомленными о культуре и искусстве. В Литве такой ответ дали 12% населения.

16% респондентов в Эстонии чувствуют себя хорошо осведомленными о спортивных событиях, 24% — в Литве.

В опросе "Евробарометр", который проходил с 14 апреля по 5 мая, приняли участие 1009 респондентов из Латвии.