Евробарометр: только 39% жителей Латвии считают коррупцию недопустимой
Foto: LETA

Только 39% опрошенных жителей Латвии считают, что коррупция недопустима, тогда как в среднем по Европейскому союзу этот показатель составляет 69%, сообщает LETA. Такие результаты показало исследование Европейской комиссии “Евробарометр”.

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Самый высокий уровень терпимости к коррупции в Венгрии - там 38% считают коррупцию недопустимой. Латвия в этом списке вторая с конца.

Самый низкий уровень терпимости коррупции в Португалии, где 88% считают коррупцию недопустимой.

В Латвии 84% жителей считают коррупцию распространенной, в среднем по ЕС этот показатель составляет 71%. В Хорватии коррупцию считают распространенной 97% жителей, а в Финляндии - 22%.

Латвийские респонденты сказали, что чаще всего коррупция связана с выдачей разрешений на строительство. Другой популярный ответ - коррупция распространена в политических партиях и публичных закупках.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Латвия
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form