Евробарометр: только 39% жителей Латвии считают коррупцию недопустимой

Только 39% опрошенных жителей Латвии считают, что коррупция недопустима, тогда как в среднем по Европейскому союзу этот показатель составляет 69%, сообщает LETA. Такие результаты показало исследование Европейской комиссии “Евробарометр”.

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Самый высокий уровень терпимости к коррупции в Венгрии - там 38% считают коррупцию недопустимой. Латвия в этом списке вторая с конца.

Самый низкий уровень терпимости коррупции в Португалии, где 88% считают коррупцию недопустимой.

В Латвии 84% жителей считают коррупцию распространенной, в среднем по ЕС этот показатель составляет 71%. В Хорватии коррупцию считают распространенной 97% жителей, а в Финляндии - 22%.

Латвийские респонденты сказали, что чаще всего коррупция связана с выдачей разрешений на строительство. Другой популярный ответ - коррупция распространена в политических партиях и публичных закупках.