Евродепутат: решением признать ЛНР и ДНР Путин повторяет крымский сценарий, но мир к этому готов

Своим решением признать самопровозглашенные Луганскую и Донецкую народные республики (ЛНР и ДНР, ОРДЛО) президент России Владимир Путин повторил крымский сценарий, но, в отличие от 2014 года, мир к этому гораздо лучше подготовлен, указала агентству LETA депутат Европейского парламента (ЕП), Сандра Калниете.

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"Сегодня в Совете федерации России решение президента будет утверждено и обе те лнр рритории будут аннексированы. Я по-другому назвать это не могу, кроме как явным актом насилия. Учитывая предыдущие провокации — общая мобилизация, эвакуация жителей — все происходит как по учебнику для создания и подготовки к тому, чтобы у Путина были все основания отправиться защищать российский народ в Луганске и Донецке", — подчеркнула политик.

По ее мнению, сегодня со всех сторон — и Евросоюза, и США — должно быть слышно, что те санкции, о которых предупреждали президента РФ, в том числе отключение от финансовой системы SWIFT, приостановка "Северного потока — 2", блокировка высоких технологий, вступают в силу, поскольку Путин осуществил акт войны.

На вопрос о том, смогут ли в ближайшее время лидеры стран Евросоюза и главы правительств договориться о введении санкций в отношении России, Калниете выразила надежду, что это будет возможно. Она подчеркнула, что современная война — это уже не ввод танков или войск на территорию другой страны, войну можно вести, не заходя на чужую территорию, что Россия уже давно осуществляет своими кибератаками.

"У каждого государства Евросоюза есть свои интересы. За 30 лет мира после распада СССР многие страны сформировали зависимые связи с Россией, особенно в вопросах энергетики. За санкции не платит только одна сторона. За санкции платят обе стороны — и та, в отношении которой они введены, и та, которая это сделала. Это основаная преграда, поэтому чрезвычайно сложно договориться, потому что нужно учитывать, каковы будут экономические последствия, не создаст ли это дополнительных волн политической нестабильности. Вопрос в том, что они посчитают началом вторжения, то есть, увидят ли лидеры стран ЕС в признании Луганска и Донецка начало вторжения в Украину", — пояснила Калниете.

Как сообщалось ранее, президент Путин в понедельник, 21 февраля, признал независимость самопровозглашенных ЛНР и ДНР.