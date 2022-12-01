Евродепутат: замороженных российских активов не хватит для восстановления Украины
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Передача замороженных на Западе российских активов Украине, скорее всего, будет осуществлена, однако проблема заключается в том, что этих средств недостаточно для восстановления пострадавшей в войне страны. Об этом в интервью телеканалу TV3 сообщил депутат Европейского парламента (ЕП) Роберт Зиле (Национальное объединение).

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В среду, 30 ноября, Европейская комиссия предложила конфисковать замороженные в ответ на вторжение в Украину активы россиян, чтобы таким образом компенсировать Киеву причиненные Россией убытки. В Европе заморожено 300 миллиардов евро резервов Центробанка РФ и 19 миллиардов евро, принадлежащих российским олигархам.

Как пояснила президент ЕК Урсула фон дер Ляйен, в краткосрочной перспективе Европейский союз (ЕС) и его партнеры могли бы взять на себя надзор за этими средствами и инвестировать их, а прибыль направить Украине на компенсацию причиненного ей ущерба.

Руководство ЕК подсчитало, что потребности Украины составляют около 600 миллиардов евро, а другие эксперты считают, что требуется более триллиона евро, поэтому замороженные деньги России в лучшем случае составляют половину или даже треть от необходимого финансирования, отметил Зиле.

Зиле добавил, что решениями для получения недостающих средств будут контрибуции России и западные инвестиции, что, скорее всего, побудит частный сектор инвестировать в Украину.

Объясняя решение Европарламента признать Россию государством-спонсором терроризма, Зиле признал, что это политическое решение, однако оно могло позволить странам делать больше в плане санкций против РФ, а также могло бы стать шагом на пути к трибуналу над Россией за военные преступления.

Политик подчеркнул, что такой международный трибунал над Россией необходим как для наказания ответственных за военные преступления, так и для изменения нарратива в сознании российского общества, чтобы заставить россиян понять: их страна несет ответственность за развязывание войны и причиняемые страдания.

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