Еврокомиссар Домбровскис: к России планируется ввести запрет на импорт, аналогичный тому, что уже применяется к Беларуси

Ожидается, что в отношении России будет введен запрет на импорт, аналогичный тому, который уже действует в отношении Беларуси, сообщил в интервью агентству LETA исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис.

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"Экспортный контроль в настоящее время введен и для России, и для Беларуси. Для Беларуси введен ряд запретов на ввоз некоторых категорий товаров. Планируется распространить такие же запреты и на Россию", — сказал Домбровскис, пока не уточнив, на какие именно товары может распространиться запрет в случае России.

Большая семерка (G7), в которую, помимо крупнейших государств ЕС, входят США, Великобритания, Канада и Япония, готовит объявление об отмене режима наибольшего благоприятствования в торговле с Россией и Беларусью. К соглашению могут присоединиться и другие страны.

"Это позволит обложить импорт из России и Белоруссии дополнительными таможенными тарифами. Канада уже объявила об этом, и в настоящее время ведется работа на уровне G7 и более широко по принятию такого решения. Это может стать вопросом ближайших дней", — сказал Домбровскис.

Он подчеркнул, что также рассматриваются дальнейшие санкции в сфере финансов и энергетики.

На вопрос о готовности сосредоточиться на санкциях в энергетическом секторе с учетом значительной зависимости Европы от российских энергоресурсов, Домбровскис подчеркнул, что "вопрос находится в стадии обсуждения и ни одна из опций не снята с повестки дня".

Исполнительный вице-президент сообщил, что Еврокомиссия также провела оценку ситуации, которая может сложиться после прекращения поставок российского газа.

"Однако в оценке мы пошли от обратного — что будет, если Россия приостановит поставки газа в ответ на введенные нами санкции. Вывод таков, что не без проблем, но эту ситуацию можно разрешить. По мере приближения весны надо начинать серьезную подготовку к следующей зиме посредством таких мер, как, например, совместные закупки природного газа с мыслью о создании стратегических запасов, которые сократили бы зависимость ЕС от российских поставок, так как в этом смысле многие страны, в том числе и Латвия, на 100% зависят от поставок российского газа", — сказал Домбровскис.

На вопрос, есть ли сейчас признаки того, что ответом России на санкции станет именно приостановка или ограничение поставок энергоресурсов в ЕС, Домбровскис ответил отрицательно, но подчеркнул, что "конечно, когда мы вводили первые санкции, рассматривались возможные контрмеры со стороны России, в том числе и такой сценарий".

Во вторник, 8 марта, Еврокомиссия также обнародует предложения по вопросам энергетики и возможные варианты действий.

Как сообщалось ранее, ЕС ввел ряд санкций после вторжения России на Украину 24 февраля.

В частности, запрещены любые операции с Центральным банком России или любым учреждением, действующим от его имени.

С 12 марта от системы SWIFT будут отключены российские банки "Открытие", "Новикомбанк", "Промсвязьбанк", "АБ Россия", "Совкомбанк", "ВЭБ.РФ" (ранее "Внешэкономбанк"), банк "ВТБ", а также все дочерние структуры этих банков.

Российским компаниям и физическим лицам запрещено продавать или поставлять товары и технологии, связанные с нефтегазовой, аэрокосмической, транспортной и телекоммуникационной, военной и оборонной сферами, а также товары двойного назначения, которые могут быть использованы в военных целях. Запрещается оказание услуг, связанных с технической поддержкой, брокерско-финансовой деятельностью и др.

Из Беларусии запрещен ввоз калийной соли, изделий из дерева, цемента, железа, стали, каучука и товаров двойного назначения.