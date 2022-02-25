Еврокомиссар Домбровскис: уже сейчас надо работать над следующими санкциями против России

Уже сейчас надо начинать работать над следующими санкциями против России, заявил исполнительный заместитель Европейской комиссии, бывший премьер Латвии Валдис Домбровскис ("Новое Единство").

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Еврокомиссар отметил, что западная часть мира, в которую входят и отдельные страны Азиатского региона, приняли второй паке санкций, которй серьезно затрагивает Россию, в течение двух дней.

Домбровскис пояснил, что сейчас нет конкретных оценок того, как именно санкции повлияют на Россию, однако уже принятые санкции охватывают 70% российского финансового сектора. Политик отметил, что хотя поступающая информация может быть противоречивой, есть признаки того, что Центральный банк России уже проводит интервенции на финансовых рынках, пытаясь стабилизировать ситуацию, что показывает, что влияние санкций уже оказывает влияние на российскую экономику. .

Вице-президент Еврокомиссии также отметил, что ЕС придется искать дополнительные пути для оказания поддержки Украине.

Оценивая влияние криптовалют на введенные против России санкции, Домбровскис пояснил, что сейчас этот финансовый инструмент не может быть включен в санкции, но это не играет столь существенной роли в общих финансовых потоках. Следовательно, использование криптовалют не может помочь изолировать Россию от ее финансовых обязательств.

При этом политик выразил сожаление по поводу того, что Китай как вторая по величине экономика мира пока не участвует в введении санкций, что несколько ослабляет давление на Россию.

Вице-президент Еврокомиссии заявил, что Европа также должна сейчас работать над тем, чтобы регион стал независимым от России в следующем отопительном сезоне. Он отметил, что чиновники уже оценили возможность того, что Россия перекроет поставки газа в Европу, и в этом случае будет непросто, но возможны альтернативные формы поставок энергоресурсов. Норвегия, например, сейчас с точки зрения поставок газа работает более чем на 100%.