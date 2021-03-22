Еврокомиссар: коллективный иммунитет против Covid-19 в Европе может быть достигнут в июле
Foto: AP/Scanpix/LETA

Коллективный иммунитет против Covid-19 в результате вакцинации в Европе может быть достигнут в июле, заявил комиссар Еврокомиссии по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, который в понедельник будет находиться с визитом в Латвии.

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"Возьмем символическую дату — до 14 июля у нас есть возможность достичь иммунитета по всему континенту", — сказал еврокомиссар французскому телеканалу TF1.

"Мы близки к цели и знаем, что для того, чтобы победить пандемию, есть только один выход — вакцинация", — сказал Бретон.

Он сообщил, что с марта по июль ЕС планирует получить 300-350 млн доз вакцин. В Европе вакцины от Covid-19 будут производиться на 55 предприятиях.

Как сообщалось, в Риге Бретон будет обсуждать с министром экономики Янисом Витенбергсом и представителями фармацевтических предприятий готовность Латвии участвовать в производстве вакцин от Covid-19.

О готовности производить вакцины заявили крупнейшие латвийские производители медикаментов — Grindeks, Olainfarm и Pharmidea.

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LETA

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LETA

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