Еврокомиссия хочет помешать экспорту вакцин в условиях, когда их не хватает самому ЕС
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Еврокомиссия приняла решение усилить контроль за экспортом вакцин от Covid-19 за пределы ЕС. Великобритания эти недовольна.

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Экспорт не будет запрещен полностью, но должен стать прозрачным. Механизм контроля должен помешать экспорту вакцин в те страны, где вакцинация идет быстрее и которые производят вакцины сами, но не экспортируют в ЕС.

В первую очередь этот механизм направлен против Великобритании, где вакцинация идет быстрее, чем в ЕС, и которая импортировала миллионы доз с заводов ЕС.

Кроме того, это решение должно также повлиять на британскую компанию AstraZeneca, которая доставила в ЕС меньше четверти из 100 миллионов обещанных вакцин и при этом в Великобританию доставила все в срок. Как отметила глава Департамента здоровья и безопасности продуктов питания Еврокомиссии Сандра Галлина, у ЕС серьезные проблемы с AstraZeneca, которая создает всей Европе плохую репутацию и задерживает кампанию по вакцинации. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозила остановить экспорт AstraZeneca с заводов, находящихся на территории Евросоюза.

Сейчас и у самой Великобритании возникли проблемы с поставками этой вакцины с заводов в Индии, и Великобритания хочет получить доступ к вакцинам AstraZeneca, произведенным в Нидерландах.

Ранее Евросоюз только один раз применял механизм контроля экспорта — когда не дал вывезти из Италию в Австралию 250 000 доз АstraZeneca.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил недовольство решением Еврокомиссии, но высказал надежду, что сторонам удастся прийти к соглашению. "Мы в этой стране не верим в блокаду вакцин или материалов для вакцин", — сказал он, добавив, что Лондон не хочет использовать такие средства.

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Коронавирус Урсула фон дер Ляйен Борис Джонсон Вакцинация Великобритания Еврокомиссия
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