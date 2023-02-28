Еврокомиссия подала на Латвию в Суд ЕС из-за невыполнения Директивы об открытых данных

15 февраля Европейская комиссия (ЕК) решила подать иск против Латвии в Суд Европейского союза (ЕС), поскольку Латвия не приняла положения Директивы об открытых данных и повторном использовании данных общественного сектора, говорится на официальном сайте ЕК.

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Еврокомиссия также подала в суд на Бельгию, Болгарию и Нидерланды.

Хотя срок транспонирования положений директивы истек 17 июля 2021 года, указанные четыре страны не проинформировали обо всех национальных законодательных актах, принимаемых в этом вопросе, несмотря на официальное предупреждение, направленное в сентябре 2021 года, и так называемое мотивированное заключение, которое было направлено в июне 2022 года, говорится в сообщении ЕК.

Учитывая тот факт, что ЕК, как гарант договоров ЕС, должна следить за внедрением правовых норм ЕС в национальное законодательство, Комиссия приняла решение обратиться в суд ЕС против упомянутых государств.