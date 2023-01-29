Еврокомиссия подаст в суд на Латвию из-за вредных для европейской природы растений и животных
Foto: Marika Latsone

Европейская комиссия (ЕК) подаст апелляцию в Европейский суд (ЕС) против шести стран Европейского союза (ЕС), включая Латвию, за неспособность предотвратить появление инвазивных чужеродных видов, вредных для европейской природы. Об этом агентству LETA сообщили в ЕК.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

26 января Европейская комиссия приняла решение обратиться в Европейский суд против Болгарии, Ирландии, Греции, Италии, Латвии и Португалии за невыполнение положений регламента о предотвращении и управлении появления и распространения инвазивных чужеродных видов на территории ЕС.

Инвазивные чужеродные виды — это растения и животные, которые в результате деятельности человека непреднамеренно или специально оказываются на территории, где они обычно не встречаются.

Инвазивные чужеродные виды — одна из пяти основных причин утраты биоразнообразия в Европе и во всем мире.

Такие виды представляют серьезную угрозу для местных растений и животных Европы и, по оценкам, ежегодно обходятся европейской экономике в 12 миллиардов евро. Борьба с инвазивными видами — важная часть усилий ЕС по прекращению утраты биоразнообразия.

Регламент включает меры, которые должны быть приняты на всей территории ЕС в отношении инвазивных чужеродных видов. Шесть государств ЕС, на которых Еврокомиссия подает в суд, не разработали, не внедрили и не сообщили в ЕС о плане действий по предотвращению наиболее важных путей появления или распространения инвазивных чужеродных видов.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения (2) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
National Geographic в поисках латвийского Гордона Рамзи
Как бесплатно учиться в магистратуре и обеспечить себя работой
National Geographic в поисках латвийского Гордона Рамзи
Nintendo Switch Sports – бросайте вызов друзьям и побеждайте их в ловкости
Видео, как мы ловили и обучали покемонов
Тестируем видеоигру: как мы отрывались на трассах Mario Kart
Главное – это банан! Опыт использования Nintendo Switch