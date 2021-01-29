Еврокомиссия утвердила использование вакцины AstraZeneca

Европейское агентство лекарств (ЕАЛ) рекомендовало разрешить использовать в ЕС вакцину от Covid-19 производства AstraZeneca. Еврокомиссия утвердила её использование, сообщила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакиду. Применять вакцину можно в том числе для вакцинации пожилых людей.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в свою очередь повторила, что ожидает своевременной доставки обещанных вакцин производства AstraZeneca.

"Я ожидаю, что компания доставит 400 млн доз в соответствии с договоренностью", - заявила президент Еврокомиссии в Twitter.

"Мы продолжим делать все от нас зависящее, чтобы обеспечить вакцинами европейцев, наших соседей и партнеров по всему миру", - добавила она.

ЕАЛ сообщает, что клинические испытания показали 60% эффективность вакцины AstraZeneca. Агентство исходило из показателей исследований в Великобритании и Бразилии, где волонтеры получили две стандартные дозы вакцины. Ранее сообщалось, что в группе волонтеров, получивших сначала половину дозы, а потом полную дозу, была зафиксирована эффективность 90%.

В целом, оценивая безопасность и эффективность вакцины, агентство рассматривало данные четырех клинических испытаний - в Великобритании, Бразилии и Южной Африке. В них приняли участие 24 000 человек старше 18 лет. Все четыре испытания показали, что вакцина безопасна и эффективна. В группе, получившей вакцину, Covid-19 заболели 64 человека из 5 258, а в контрольной группе, где были 5 210 человек, зафиксировали 154 случая заболевания.

ЕАЛ отмечает, что большинство участников испытаний были в возрасте от 18 до 55 лет.

“Было недостаточно результатов среди более пожилых участников (старше 55 лет), чтобы получить данные, как хорошо вакцина работает в этой группе. Однако защита ожидается, учитывая иммунный ответ, зафиксированный в этой группе и основываясь на опыте с другими вакцинами; так как есть надежная информация о безопасности [вакцины] в этой группе населения, научные эксперты ЕАЛ считают, что вакцину можно использовать на более пожилых людях”, - указали в агентстве. ЕАЛ ожидает получить больше информации из исследований, проходящих прямо сейчас.

Вакцина AstraZeneca предполагает две инъекции в руку с интервалом в 4 - 12 недель. Большинство побочных эффектов вакцины легкие или средние и проходят сами в течение нескольких дней. Речь идет о боли в месте укола, головной боли, усталости, боли в мышцах, неважном самочувствии, лихорадке, боли в суставах и тошноте.

Вакцина AstraZeneca основана на обезвреженном аденовирусе, который содержит частицу ДНК коронавируса. При попадании в тело аденовирус доставляет ДНК вируса в клетки тела и иммунитет таким образом учится распознавать SARS-CoV-2, вырабатывая антитела и т-клетки.

Это уже третья вакцина, утвержденная для использования в ЕС.