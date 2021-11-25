"Европа едина и готова действовать". Голубева выступила за новые санкции в отношении режима Лукашенко
Foto: DELFI

Организованные Александром Лукашенко искусственные потоки мигрантов значат, что нужно не смягчать имеющиеся санкции, а устанавливать дополнительные, указала министр внутренних дел Латвии Мария Голубева. Об этом пишет агентство LETA.

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На международной конференции Службы финансовой разведки, которая была посвящена применению санкций в отношении Беларуси, Голубева заявила, что целенаправленные санкции являются инструментом долгосрочного воздействия на авторитарные режимы власти.

Курс, который выбрал режим Лукашенко, угрожает жизням людей, безопасности границ и значит, что необходимо установить дополнительные санкции, а не смягчить имеющиеся, считает министр.

"Одно из сообщений, которое мы видим в подконтрольных Кремлю и Беларуси СМИ, заключается в том, что санкции будут "беззубыми" и Европа не сможет о них договориться, поскольку боится режима Лукашенко. Напротив, Европа в этом смысле едина и готова действовать сообща", — подчеркнула Голубева.

Цель прошедшей конференции — собрать вместе компетентные государственные учреждения и высокопоставленных зарубежных специалистов для обмена информацией и опытом по эффективному применению санкций против Беларуси.

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кризис с мигрантами Мария Голубева Латвия Александр Лукашенко Беларусь
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