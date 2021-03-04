Европа исключила Латвию из темно-красной зоны риска Covid-19

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ЕЦПКЗ) исключил Латвию из темно-красной зоны на карте предупреждений о поездках, где обозначены европейские страны с самым высоким уровнем заболеваемости Соvid-19. Обновленная карта опубликована в четверг.

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В темно-красной зоне, где расположены страны с 14-дневной кумулятивной заболеваемостью более 500 случаев на 100 000 населения, Латвия находилась с конца января. С четверга Латвия находится в красной зоне, где 14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 населения составляет от 150 до 500 случаев.

Из стран Балтии в темно-красной зоне остается Эстония, а Литва, как и Латвия, находится в красной зоне.

В настоящее время Латвия находится на шестом месте по заболеваемости Covid-19 среди стран ЕС и ЕЭЗ.

По расчетам ЕЦПКЗ за предыдущие две недели с 15 по 28 февраля, совокупная заболеваемость на 100 000 населения в Латвии составляет 496,9 случая. Еще выше, чем в Латвии, заболеваемость в Чехии, Эстонии (1 038,5 случая на 100 000 населения), Словакии, Словении и на Мальте.

В Литве уровень заболеваемости продолжает снижаться и составляет по данным на четверг 229,3 случая.

В Латвии также снизился показатель 14-дневной смертности с диагностированным Covid-19 на миллион жителей. По этому показателю (87,5 случая) Латвия находится на шестом месте среди стран ЕС и ЕЭЗ. Самые высокие показатели смертности с диагностированным "Covid-19" на миллион населения за последние две недели были в Чехии, Испании, Португалии, Словакии и Венгрии. Соответствующий показатель составляет 58,7 в Литве и 66,2 в Эстонии.

Финляндия, за исключением района Хельсинки, а также большая часть Дании, Греции, Норвегии и некоторые другие регионы Европы находятся в оранжевой зоне, где 14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100000 населения составляет от 25 до 150 случаев. В зеленой зоне (менее 25 случаев на 100 000 населения) находятся только Исландия и два региона Норвегии.