Европа — наш дом с сильными корнями. Кариньш поздравил латвийцев с праздником

9 мая премьер-министр Кришьянис Кариньш поздравил латвийцев с Днем Европы, призвав быть едиными и сильными.

В своем приветствии, опубликованном в твиттере, премьер подчеркнул, что Европа — наш дом, общие ценности и сильные корни которого дают силы для реализации будущих замыслов. Люди сами строят будущее Европы, отметил Кариньш.

Как сообщалось, в Латвии и во всем Европейском союзе (ЕС) сегодня отмечается День Европы, однако из-за пандемии нового коронавируса все мероприятия в этом году пройдут виртуально, сообщили в представительстве Европейской комиссии в Латвии.

Сегодня до 21.00 любой желающий может проверить свои знания о Европе и Латвии, сдав "Европейский экзамен" в онлайне. Тест на знания о Европе можно пройти на сайте "esmaja.lv". В честь Дня Европы до 21.00 воскресенья можно посмотреть четыре фильма, снятых при поддержке программы "Творческая Европа" в пяти странах — Латвии, Литве, Эстонии, Словении и Хорватии. С 15.00 представительство Европейской комиссии и бюро Европарламента во Франции в сотрудничестве с "Europavox" проводят онлайновый музыкальный фестиваль, который продлится 12 часов. На фестивале из своего дома выступят артисты из разных стран.

Также в рамках Дня Европы предусмотрены другие виртуальные мероприятия, которые организует представительство Европейской комиссии в Латвии в сотрудничестве с бюро Европарламента, Государственной канцелярией, Министерством иностранных дел, Сеймом и другими учреждениями.