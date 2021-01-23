Европарламент планирует установить достойное жилье как одно из основных прав европейца

На этой неделе Европейский парламент принял резолюцию, в которой установлено определение "достойного жилья", сообщает LETA. В резолюции указано, что право на достойное жилье должно стать одним из фундаментальных прав жителей стран-участниц ЕС.

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В достойном жилье должен быть доступ к чистой и качественной питьевой воде, соответствующие санитарные и гигиенические условия, подключение к канализации и водопроводу, указано в резолюции. Европарламент призывает на уровне ЕС установить требования к населенности домов, в том числе к качеству воздуха в здании и соответствию жилья рекомендациям Всемирной организации здравоохранения.

Право на достойное жилье должно быть включено в правовые акты ЕС и стран-участниц.

Европарламент повторно поддержал цель до 2030 года избавиться от бездомности. По мнению парламентариев, во время кризиса Covid-19 необходимо вводить чрезвычайные мероприятия по устранению бездомности и защиты бездомных.

ЕП призывает страны-участницы и самоуправления ввести правовые нормы, защищающие арендаторов и владельцев, проживающих в собственном жилье. Например, что цена на жилье считается приемлемой, если оставшегося бюджета жильца хватает на покрытие остальных существенных расходов. Сейчас этот предел установлен в размере 40% от доходов, однако более четверти арендаторов в Европе тратят намного больше, а средняя цена аренды растет.

Согласно исследованиям, из-за неподходящего жилья экономика ЕС ежегодно лишается 194 миллиардов евро. Все больше людей в ЕС сталкиваются с трудностями позволить себе жилье, а на проживание тратят несоразмерно большую часть своих доходов. Это в особенности касается одиноких родителей, многодетных семей и молодежи.