Европарламентарий Калниете получила одну из высших наград Украины

Премьер министр Украины Алексей Гончарук на этой неделе вручил Европарламентарию Сандре Калниете (Новое Единство) одну из высших наград Украины — Орден Княгини Ольги первой степени, сообщает LETA.

Решение о награждении президент Украины Владимир Зеленский издал в прошлом году, в 28-й День независимости Украины.

По словам Калниете, такой награды достойны и другие депутаты Европарламента, являющиеся друзьями Украины. "Нас много и мы постоянно стоим за Украину, потому что, защищая Украину, мы защищаем границу между двумя мирами — с одной стороны, демократическая страна, в которой соблюдают права человека и верховенство права, а с другой стороны, пространство постсоветской диктатуры", — сказала Калниете.

Она подчеркнула, что депутаты Европарламента восхищены героизмом украинского народа и Украина является одним из важнейших геополитических пунктов мира. Калниете сказала, что всегда будет выступать за свободу и территориальную целостность Украины:

"Страны Балтии были оккупированы 50 лет, но мы вернули себе независимость. Это дает мне уверенность, что наступит день, когда Крым вновь будет полноценно в составе Украины."

Гончарук на церемонии награждения орденом поблагодарил Калниете за ее вклад и бескорыстную работу, выступая за демократический и европейский путь Украины. Он сказал, что народ Украины ценит такого друга государства, как Калниете.

Орден Княгини Ольги первой степени Калниете присвоен за личный вклад в укреплении международного авторитета Украины, развитие международного сотрудничества и постоянную политическую поддержку.