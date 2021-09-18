Европарламентарий Калниете сравнила геополитическое положение Латвии с 1940 годом

Геополитическое положение Латвии сейчас такое же, как и в 1940 году. У Латвии — сухопутная граница с двумя агрессивными диктатурами: Россией и Беларусью, которые ради достижения своих целей нарушают нормы международного права, сказала на конгрессе партии "Единство" депутат Европарламента, вице-президент Европейской Народной партии Сандра Калниете.

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Калниете отметила, что "Новое Единство" всегда выступало за современные национальные ценности. "Идентичность нашего народа формировалась в постоянном изменении и взаимодействии с особенностями других европейских народов. Будучи латышами, мы в то же время стали европейцами, поэтому мы принадлежим, были и будем принадлежать Европе", — подчеркнул депутат Европарламента.

Калниете сказал, что это осознание определяет наш политический и экономический выбор, а также нашу систему ценностей, поэтому будущее Латвии неразрывно связано с сильной и единой Европой.

По мнению Калниете, любое политическое кокетство с иными геополитическими сценариями таит в себе большие риски и угрожает миру и стабильности, которые являются гарантией существования и развития Латвии.

Калниете добавила, что 4 мая 1990 года лишь немногие, когда царило состояние "опьяняющей радости", представляли себе, что возвращение в Европу, вступление в Европейский Союз и НАТО и "избавление от Homo Sovieticus в нашем сознании" будет таким сложным.

По словам Калниете, именно цель присоединиться к ЕС и НАТО помогла Латвии превратиться из постсоветского гибрида в демократическое правовое государство и общество. "Потребность в безопасности и мечта о процветании были столь сильными мотивами, что объединили правительство и общество в проведении самых болезненных реформ", — сказала один из лидеров премьерского "Единства" в обращении к однопартийцам.

Калниете считает, что сейчас наступил долгожданный момент, когда первое поколение, рожденное на свободе, активно входит во все сферы жизни государства. "Общество и электорат соответственно меняются, ожидая политического предложения, соответствующего их интересам и ценностям. Поэтому самый большой вызов для "Единства" на ближайшие годы — осуществить плавную и разумную смену поколенийи привлечь больше женщин в партийном руководстве ", — сказала она.

"В политическом ландшафте Латвии время от времени возникают партии-однодневки, исчезающие после одного Сейма, 20 лет — это солидный возраст и основательный политический опыт. Мы достигли зрелости, пройдя через огонь и воду, падали и поднимались, но самое главное — мы извлекли уроки из своих ошибок и стали лучше, умнее, инклюзивнее", — сказала о перспективах "Единства" Сандра Калниете.

В субботу, 18 сентября, в Валмиере проходит ежегодный конгресс премьерской партии "Единство".