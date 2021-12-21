Европейская комиссия установила девятимесячный срок действия для сертификатов Covid-19

Европейская комиссия 21 декабря утвердила правила, устанавливающие девятимесячный (270-дневный) срок действия цифрового сертификата вакцинации против Covid-19, используемого в странах ЕС. Все государства, входящие в состав Евросоюза, должны будут соблюдать этот срок, чтобы владельцы сертификатов Covid-19 могли свободно перемещаться по территории ЕС.

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Новый порядок применяется к использованию сертификатов Covid-19 для путешествий в пределах Европейского Союза, но Европейская комиссия рекомендует, чтобы такой же порядок применялся и к использованию сертификатов внутри стран ЕС, чтобы во всех странах Евросоюза была понятная и единая система. Впрочем, этот порядок должны еще утвердить все страны ЕС.

Срок действия сертификата определяется в соответствии с рекомендациями Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, в которых говорится, что бустерную дозу вакцины от Covid-19 рекомендуется получить через шесть месяцев после первого курса вакцинации. К этому сроку добавили еще три месяца, чтобы страны ЕС могли гарантировать всем жителям возможность получить бустерную дозу вакцины против Covid-19.

Ожидается, что новый порядок вступит в силу с 1 февраля следующего года.

"Срок действия сертификатов в течение девяти месяцев даст гражданам и предприятиям уверенность в том, что они смогут безопасно планировать свои поездки. Теперь государства, входящие в состав ЕС, должны обеспечить быструю доступность бустерных доз, которые защитят наше здоровье и будут способствовать безопасным путешествиям", — заявил комиссар ЕС по вопросам юстиции и верховенства права Дидье Рейндерс.

Сертификат о вакцинации будет действителен в течение девяти месяцев с момента получения последней дозы вакцины от Covid-19. В случае с вакциной производства Janssen документ будет действителен в течение 270 дней после первой и единственной дозы.

Для вакцин Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Novavax сертификат будет действителен в течение 270 дней после введения второй дозы (такой же срок будет установлен в том случае, если человек получил вакцину после перенесенного заболевания, а в этом случае достаточно одной дозы).

Пока не планируется устанавливать срок годности для сертификатов, которые будут выдаваться после получения бустерной дозы вакцины.