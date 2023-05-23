Европейские фармацевтические компании: нехватка лекарств может стать обычным явлением

Фармацевтические компании по всей Европе бьют тревогу. По данным Национальной службы здравоохранения, за последние 4 года свыше 650 медикаментов отозваны или исключены из списка компенсируемых лекарств, сообщает Латвийское радио 4.

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Как рассказал радиостанции председатель правления Латвийской ассоциации генерических медикаментов Эгилс Эйнарс Юршевиц, привычные лекарства становятся недоступными в аптеках, и формирование цен на них - сложный процесс.

"Конечно, список меняется - старые препараты отзывают, новые приходят. Если лекарства не могут найти люди из сельской местности, в некоторых случаях можно заказывать лекарство на дом. Латвия - маленькая страна, рынок лекарств маленький, и цены на компенсируемые медикаменты по сравнению с другими странами не очень высокие. [...] Поскольку Латвия маленькая, производителям довольно невыгодно делать маленькие партии медикаментов для нашего рынка. Хорошо, что агентство лекарств придумало, как решить этот вопрос при помощи упаковки лекарств в других странах", — отметил Юршевиц.

Он добавил, что дешевые лекарства могут уйти с рынка, если не покрывают себестоимость медикамента, и самая большая проблема — недостаток финансирования.

"Финансов не хватало и до этого, но в этом году проблема особенно обострилась. Но хорошие новости тоже есть: премьер-министр Кришьянис Кариньш недавно заявил, что бюджет здравоохранения будет пересмотрен. Хотя население - и в Латвии, и в Европе - стареет, и трудоспособное население массово уезжает из страны. И это - большая проблема. Мы не сделали все, чтобы эти люди не уехали, и сейчас не делаем все, чтобы они не продолжали уезжать - в том числе и медики", — признал специалист.