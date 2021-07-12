Европейское агенство лекарств: вакцину Johnson & Johnson нельзя колоть людям с синдромом повышенной проницаемости капилляров

Комитет по безопасности Европейского агенства лекарств указывает на то, что лицам, у которых когда-либо был зафиксирован синдром повышенной проницаемости капилляров, не следует прививаться вакциной дочернего предприятия Johnson & Johnson. Об этом LETA сообщило Государственное агентств лекарств нашей страны.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Комитет рекомендует включить синдром повышенной проницаемости капилляров в информацию о продукте как новый риск возникновения побочных эффектов, а также добавить предупреждение, что необходимо информировать об этом риске специалистов системы здравоохранения и пациентов.

Комитет по безопасности оценил три случая синдрома повышенной проницаемости капилляров, возникших в течение двух дней посли прививки вакциной "Johnson & Johnson". В одном из рассматриваемых случаев у женщины был в анамнезе синдром повышенной проницаемости капилляров. В двух из трех изученных случаев люди умерли.

До 21 июня 2021 года во всем мире было введено более 18 млн доз вакцины Johnson & Johnson.

Государственное агентство лекарств поясняет, что синдром повышенной проницаемости капилляров — это очень редкое тяжелое заболевание, при котором жидкость вытекает из мелких кровеносных сосудов (капилляров), вызывая отек, в основном в руках и ногах, низкое кровяное давление, сгущение крови и низкий уровень альбумина. (важный белок крови).