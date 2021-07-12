Европейское агенство лекарств: вакцину Johnson & Johnson нельзя колоть людям с синдромом повышенной проницаемости капилляров
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Комитет по безопасности Европейского агенства лекарств указывает на то, что лицам, у которых когда-либо был зафиксирован синдром повышенной проницаемости капилляров, не следует прививаться вакциной дочернего предприятия Johnson & Johnson. Об этом LETA сообщило Государственное агентств лекарств нашей страны.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Комитет рекомендует включить синдром повышенной проницаемости капилляров в информацию о продукте как новый риск возникновения побочных эффектов, а также добавить предупреждение, что необходимо информировать об этом риске специалистов системы здравоохранения и пациентов.

Комитет по безопасности оценил три случая синдрома повышенной проницаемости капилляров, возникших в течение двух дней посли прививки вакциной "Johnson & Johnson". В одном из рассматриваемых случаев у женщины был в анамнезе синдром повышенной проницаемости капилляров. В двух из трех изученных случаев люди умерли.

До 21 июня 2021 года во всем мире было введено более 18 млн доз вакцины Johnson & Johnson.

Государственное агентство лекарств поясняет, что синдром повышенной проницаемости капилляров — это очень редкое тяжелое заболевание, при котором жидкость вытекает из мелких кровеносных сосудов (капилляров), вызывая отек, в основном в руках и ногах, низкое кровяное давление, сгущение крови и низкий уровень альбумина. (важный белок крови).

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

5

Source

LETA

Tags

Вакцинация
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Семь музеев Таллинна, расположенных в уникальных местах
Весь Таллинн за три дня: 72-часовой гид по столице
Сильнее сильного. Лучшие фильмы о супергероях
Будни заключенных в тюрьмах – строгий распорядок дня и рутина
Не отворачивайся! Поддерживай и участвуй!
Создается виртуальный тур по маякам Латвии
По пятам мерзавцев и страшных тайн. Подборка детективных фильмов и сериалов
Эксклюзивный обзор: рождение Вентспилского Центра науки и инноваций VIZIUM