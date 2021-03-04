Европейское агентство лекарств начало ускоренную проверку вакцины "Спутник V"
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Европейское агентство лекарств (ЕАЛ) начало ускоренную проверку вакцины производства Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи "Спутник V", сообщили в агентстве.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Решение ЕАЛ основано на результатах лабораторных и клинических исследований, согласно которым "Спутник V" вызывает выработку антител и иммунных клеток, защищающих организм от SARS-CoV-2.

ЕАЛ изучит результаты исследований по мере их поступления и оценит вакцину согласно европейским стандартам эффективности, безопасности и качества. Агентство не может пока предсказать, сколько времени займет оценка.

Вакцина "Спутник V" основана на двух разных вирусах семейства аденовирусов - Ad26 и Ad5. Вирусы видоизменены так, чтобы они содержали ген, запускающий производство S-белка SARS-CoV-2. Аденовирус Ad26 используется в первой дозе, а аденовирус Ad5 - во второй дозе. Каждый компонент вакцины будет оцениваться отдельно. Вирусы не могут размножаться в теле и не вызывают заболевание, отмечает агентство.

Как уже сообщалось, ряд стран ЕС начали искать возможность закупить вакцины самостоятельно за пределами блока. В том числе две страны - Венгрия и Словакия, - закупили вакцину российского производства "Спутник V".

Ранее в медицинском журнале The Lancet было опубликовано исследование о вакцине "Спутник V", согласно которому вакцина имеет 91,6% эффективности и хорошо переносится испытуемыми.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

40

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Словакия Коронавирус Вакцинация Венгрия
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха
Простые упражнения для уменьшения стресса
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США

Новые проекты

Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
Nometņu iela, Salaspils nov.,
От 49 150€
Pūces iela, Purvciems, Rīga,
От 85 000€
Rūpniecības iela, Centrs, Rīga,
От 89 000€
Elijas iela, Centrs, Rīga,
От 86 900€
Gaiļezera iela, Mežciems, Rīga,
От 102 000€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
От 81 540€
Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
От 82 200€
Eiženijas iela, Dzirciems, Rīga,
От 67 700€
Raņķa dambis, Pārdaugava, Rīga,
От 120 707€
Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
От 67 800€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 279 140€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
От 80 000€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
От 97 000€
Zasulauka iela, Pleskodāle-Šampēteris, Rīga,
От 29 000€
Robežu iela, Dreiliņi, Rīga,
От 68 000€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
От 89 700€
Upeņu iela, Purvciems, Rīga,
От 56 700€
Ernesta Birznieka-Upīša iela, Centrs, Rīga,
От 153 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 118 338€
Ganību dambis, Centrs, Rīga,
От 88 000€
Ķīpsalas iela, Ķīpsala, Rīga,
От 130 400€
Briežu iela, Mīlgrāvis, Rīga,
От 41 600€
Stirnu iela, Purvciems, Rīga,
От 59 400€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
От 79 000€