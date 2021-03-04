Европейское агентство лекарств начало ускоренную проверку вакцины "Спутник V"

Европейское агентство лекарств (ЕАЛ) начало ускоренную проверку вакцины производства Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи "Спутник V", сообщили в агентстве.

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Решение ЕАЛ основано на результатах лабораторных и клинических исследований, согласно которым "Спутник V" вызывает выработку антител и иммунных клеток, защищающих организм от SARS-CoV-2.

ЕАЛ изучит результаты исследований по мере их поступления и оценит вакцину согласно европейским стандартам эффективности, безопасности и качества. Агентство не может пока предсказать, сколько времени займет оценка.

Вакцина "Спутник V" основана на двух разных вирусах семейства аденовирусов - Ad26 и Ad5. Вирусы видоизменены так, чтобы они содержали ген, запускающий производство S-белка SARS-CoV-2. Аденовирус Ad26 используется в первой дозе, а аденовирус Ad5 - во второй дозе. Каждый компонент вакцины будет оцениваться отдельно. Вирусы не могут размножаться в теле и не вызывают заболевание, отмечает агентство.

Как уже сообщалось, ряд стран ЕС начали искать возможность закупить вакцины самостоятельно за пределами блока. В том числе две страны - Венгрия и Словакия, - закупили вакцину российского производства "Спутник V".

Ранее в медицинском журнале The Lancet было опубликовано исследование о вакцине "Спутник V", согласно которому вакцина имеет 91,6% эффективности и хорошо переносится испытуемыми.