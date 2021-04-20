Европейское агентство лекарств: польза от вакцины Janssen превышает риски

Польза от вакцины Janssen (Johnson&Johnson) превышает риски, сообщает Европейское агентство лекарств (ЕАЛ). Агентство завершило оценку сообщений об очень редких нарушениях свертываемости крови среди людей, привитых вакциной Janssen.

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Нарушения свертываемости крови, приводящие к тромбам при низком уровне тромбоцитов являются крайне редким побочным эффектом вакцины Janssen, считает ЕАЛ. Работники здравоохранения и пациенты, получающие прививку от Covid-19 вакциной этого производителя, должны знать, что такой побочный эффект может возникнуть в течение трех недель после вакцинации, сообщает агентство.

“В выводах комитет учитывал все доступные сейчас доказательства, включая восемь сообщений из США о серьёзных случаях необычных тромбов на фоне низкого уровня тромбоцитов, включая один летальный случай. На 13 апреля 2021 года более 7 млн человек получили вакцину Janssen в США”, - сообщает ЕАЛ.

Все нарушения свертываемости крови были зафиксированы у людей младше 60 лет, большинство из которых были женщинами. ЕАЛ не удалось выявить специфические факторы риска у пациентов. Агентство отмечает, что все случаи очень похожи на нарушения, связанные с вакциной производства AstraZeneca. В обоих случаях агентство допускает, что нарушения связаны с реакцией иммунитета.

Симптомы, при которых надо незамедлительно искать медицинскую помощь:

Затрудненное дыхание,

Боль в груди,

Опухание ноги,

Непрекращающаяся боль в животе,

Сильные головные боли или расплывчатое зрение,

Мелкие кровоподтеки за пределами места инъекции.

ЕАЛ подчеркивает, что заболевание Covid-19 ассоциируется с риском госпитализации и смерти, а тромбы на фоне низкого уровня тромбоцитов крайне редки, поэтому польза от вакцины Janssen превышает риски.

Как уже сообщалось, ЕАЛ признало, что редкие нарушения свертываемости крови связаны с вакциной AstraZeneca. Их частота составляет примерно 1 случай на 100 000, что считается крайне редко. Некоторые страны ЕС из-за этого решили ограничить возраст получателей вакцины этого производителя. Обе вакцины - Janssen и AstraZeneca, - являются векторными вакцинами на основе аденовируса.