Европейское агентство лекарств разрешило ревакцинировать подростков вакциной Moderna
Foto: LETA

В Европейском союзе теперь разрешается вводить бустерную дозу вакцины Moderna от Covid-19 и подросткам 12-17 лет.

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Комитет по лечению людей Европейского лекарственного департамента утвердил использование вакцины Moderna COVID-19 (mRNA-1273) 50 µg в качестве бустерной дозы и для лиц в возрасте 12-17 лет.

Бустерную дозу можно вводить не ранее трех месяцев после завершения действия двухступенчатой первичной схемы вакцининации.

Решение основано на представленных фирмой Moderna научных аргументах, в том числе на данных, свидетельствующих о безопасности введения вакцины.

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