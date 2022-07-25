Европейское агентство лекарств разрешило ревакцинировать подростков вакциной Moderna

В Европейском союзе теперь разрешается вводить бустерную дозу вакцины Moderna от Covid-19 и подросткам 12-17 лет.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Комитет по лечению людей Европейского лекарственного департамента утвердил использование вакцины Moderna COVID-19 (mRNA-1273) 50 µg в качестве бустерной дозы и для лиц в возрасте 12-17 лет.

Бустерную дозу можно вводить не ранее трех месяцев после завершения действия двухступенчатой первичной схемы вакцининации.

Решение основано на представленных фирмой Moderna научных аргументах, в том числе на данных, свидетельствующих о безопасности введения вакцины.