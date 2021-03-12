Европейское агентство лекарств: в списке побочных эффектов AstraZeneca должна быть сильная аллергия

В инструкцию к вакцине AstraZeneca должно быть включено предупреждение о возможной сильной аллергической реакции, сообщило в пятницу Европейское агентство лекарств.

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Агентство рекомендует производителю включить в список побочных эффектов анафилактический шок и гиперчувствительность.

Рекомендация основана на 41 сообщении о возможном анафилактическом шоке у жителей Великобритании, где эту вакцину получили пять миллионов человек.

"После тщательного анализа данных Комитет агентства считает, что как минимум несколько случаев, возможно, связаны с вакциной", — заявило Европейское агентство лекарств.

Сейчас в инструкции к вакцине написано только то, что после вакцинации человек 15 минут должен находиться под наблюдением, на тот случай, если будет аллергическая реакция.