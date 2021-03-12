Европейское агентство лекарств: в списке побочных эффектов AstraZeneca должна быть сильная аллергия
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В инструкцию к вакцине AstraZeneca должно быть включено предупреждение о возможной сильной аллергической реакции, сообщило в пятницу Европейское агентство лекарств.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Агентство рекомендует производителю включить в список побочных эффектов анафилактический шок и гиперчувствительность.

Рекомендация основана на 41 сообщении о возможном анафилактическом шоке у жителей Великобритании, где эту вакцину получили пять миллионов человек.

"После тщательного анализа данных Комитет агентства считает, что как минимум несколько случаев, возможно, связаны с вакциной", — заявило Европейское агентство лекарств.

Сейчас в инструкции к вакцине написано только то, что после вакцинации человек 15 минут должен находиться под наблюдением, на тот случай, если будет аллергическая реакция.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

20

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Коронавирус Вакцинация
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Международный женский день с Wolt: Анна Розите
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Wolt расширяет ассортимент: электротовары, косметика, товары для детей и хобби
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США