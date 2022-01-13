Евросоюз создаст трансграничную систему для получения информации о подозрительных банковских счетах в других странах ЕС

В Европейском союзе будет создана трансграничная система, которая упростит процесс обнаружения у подозреваемого лица банковских счетов в других странах-участницах ЕС, сообщила депутат Европарламента Инесе Вайдере ("Новое Единство") в Twitter.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По словам европарламентария, около 160 миллиардов евро, или 1% валового внутреннего продукта ЕС, является ежегодным доходом финансовых преступлений, связанных с отмыванием денег, коррупцией, торговле оружием, людьми или наркотиками, уклонением от уплаты налогов и финансированием терроризма. Кроме того, конфискуется только 1% преступных денег.

"Поэтому я разрабатываю новое решение в комитете по экономике Европарламента, которое сегодня презентовала", — пишет политик.

Вайдере убеждена, что новая система облегчит расследования и раскрытие финансовых преступлений. В то же время существуют различные условия для предотвращения необоснованного использования системы.

Ожидается, что новая система будет утверждена весной.