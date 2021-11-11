Евросоюз утвердил использование двух новых лекарств от Covid-19
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Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) выдало положительное заключение о методах лечения Covid-19 Ronapreve и Regkirona, которые признала перспективными Европейская комиссия (ЕК). Об этом агентству LETA сообщила пресс-служба представительства Еврокомиссии в Латвии.

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В основе лекарств — моноклональные противовирусные антитела, оба препарата планируется использовать для лечения болезни на ранней стадии.

Препарат Ronapreve может подойти для лечения от Covid-19 взрослых и подростков с массой тела от 40 килограмм, которым не требуется дополнительный кислород и которые подвержены повышенному риску тяжелого течения болезни, также лекарство можно использовать как средство профилактики. Regkirona рекомендуют для лечения взрослых.

"Количество случаев Covid-19 растет почти во всех странах ЕС, поэтому обнадеживает, что появляются новые и многообещающие методы лечения", — заявила комиссар по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов Стелла Кирьякиду. Известно, что до конца года в Евросоюзе подтвердят до пяти новых средств лечения.

Кирьякиду добавила, что самым действенным способом по борьбе с распространением вируса Covid-19 до сих пор является вакцинация.

"В ЕС — одни из самых высоких показателей вакцинации в мире, но люди все еще болеют и будут нуждаться в безопасных и эффективных методах лечения для борьбы с инфекцией, которые увеличат шансы на выздоровление", — добавила комиссар.

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