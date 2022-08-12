"Ездил, езжу и буду ездить". Подкаст "Отчаянный оптимист" — о том, как жить в мире, где машина снова становится роскошью

Добро пожаловать в 2022-й год, когда бензин по два евро — новая норма, "дизель" доживает последние годы, электромобиль уже не экзотика, а вариант, над которым стоит подумать. Как приспособиться к этой новой реальности? Менять привычки? Продавать машину? Или ни за что не пересаживаться на общественный транспорт и велосипед? Об этом и многом другом — в первом выпуске подкаста "Отчаянный оптимист" с Ольгой Петровой.

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"Отчаянный оптимист" дает рецепты для лимонада из всех лимонов, которые подкидывает нам жизнь в современной Латвии. Гости и эксперты "сдают" свои лайфхаки и стратегии, делятся профессиональными секретами и не стесняются говорить о собственных ошибках и потерях.

В первом выпуске "Отчаянного оптимиста" инструктор по вождению Алексей Жигалкин рассказывает о том, почему он никогда не пересядет на общественный транспорт; как и зачем ездит на дачу на двух машинах; почему на дизельном "гольфе" не получилось сэкономить, и чем закончилась покупка левой солярки (спойлер: ее украли). Президент Автомобильной ассоциации Андрис Кулбергс расскажет, почему сейчас подходящий момент, чтобы продать машину, а также выгодно ли покупать электромобиль, учитывая рост цен на электричество.

Бонус: как оставаться за рулем и экономить на топливе.

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