Ездим и летаем меньше. Как Covid-19 ударил по пассажирским перевозкам?

В первом полугодии 2021 года — по сравнению с тем же периодом 2020 года — сократилось количество пассажирских перевозок на всех видах транспорта, информирует Центральное статистическое управление. Главная причина — ограничения на передвижение, связанные с Covid-19.

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В первом полугодии 2021 года сухопутный транспорт перевез 57 млн пассажиров, что на 22,5% меньше, чем в первые шесть месяцев прошлого года.

Услугами железнодорожного транспорта в первом полугодии этого года воспользовались 4,6 млн пассажиров, падение составило 23,6%.

Объем внутренних пассажирских перевозок сократился на 23,6%, международных — на 97,4%.

Автобусы регулярного сообщения перевезли 32,9 млн пассажиров (минус 21,9% по сравнению с первым полугодием 2020 года). Число пассажиров на внутренних машрутах уменьшилось на 21,9%, на международных — на 55,5%

Трамваи и троллейбусы перевезли 19,5 млн пассажиров, снижение — 23%.

За первые шесть месяцев 2021 года в латвийские порты на паромах прибыли, а также отбыли из этих портов всего 100 тысяч пассажиров. Падение составило 51,7% по сравнению с пассажиропотоком в аналогичный период прошлого года. Сокращение паромных пассажирских перевозок в первом квартале 2021 года составило 72,6%.

Рижский аэропорт обслужил за первые шесть месяцев 2021 года всего 405,8 тысяч пассажиров, что на 69,3% меньше, чем в январе-июне 2020 года.

Самый большой спад поездок наблюдался из-за пандемии в первом квартале этого года — количество пассажиров упало на 51,2%. Во втором квартале ситуация улучшилась, прирост составил 45,2%.