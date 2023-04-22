Ежедневно экзамен по латышскому языку сдают до 300 граждан России

Ежедневно экзамен по латышскому языку сдают от 270 до 300 граждан России, сообщили агентству LETA в Государственном центре образовательного содержания (VISC).

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В настоящее время общее количество людей, сдавших экзамен по латышскому языку, неизвестно, поскольку на данный момент идет работа над обеспечением процесса. Претенденты получат первые результаты в течение семи рабочих дней после сдачи экзамена.

Также неизвестно, сколько из тех претендентов, которые зарегистрировались на экзамен, не явились. В VISC поясняют, что об этом станет известно после окончания этапа тестирования. Если экзаменуемый не явился в назначенный день по уважительным причинам, ему назначается другая дата экзамена.

Поправки к Закону об иммиграции предусматривают, что те российские граждане, которые до приобретения российского гражданства были гражданами Латвии или негражданами Латвии и получили вид на жительство, должны подать документы в администрацию для запроса статуса постоянного жителя ЕС до 1 сентября, в том числе сертификат об успешной сдаче теста по национальному языку.

В связи с опасениями, что государственные органы не смогут обработать все заявки на проверку знания государственного языка и продление вида на жительство, министр внутренних дел Марис Кучинскис предложил условия проживания граждан России в Латвии и отказаться от срока 1 сентября. Но из-за возражений национальной ассоциации от этой идеи отказались.

Поэтому Сейм принял направленные МВД изменения в закон, которые предусматривают, что если документы на продление вида на жительство будут поданы до сентября, граждане России смогут продолжить проживание в Латвии, но заявления УДГМ будет иметь право быть рассмотренным в срок до года. Если тест по госязыку не сдан с первого раза, его можно сдать повторно до конца ноября и, соответственно, до конца года подать сертификат о знании языка.

Ожидается, что время рассмотрения документов составит до одного года. Пока документы рассматриваются, ранее выданный лицу вид на жительство будет действовать до получения нового разрешения.

24 марта Минобрнауки завершило регистрацию граждан России, выразивших желание пройти тест на знание госязыка. Таких человек оказалось около 8000, хотя изначально предполагалось, что желающих может быть 17 500 человек.