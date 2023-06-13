Ежедневно в ДТП попадают около трех мотоциклистов; в CSDD — большие очереди на права

Мотоциклистам следует вести себя как пилотам истребителей — помните, что все хотят вас сбить. Такой совет нынешним и будущим мотоциклистам дает автоэксперт Оскар Ирбитис.

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Обобщенная Государственной полицией статистика показывает, что наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклов закономерно происходит в активный мотоциклетный сезон - с апреля до конца сентября, причем особо высокая интенсивность достигается в летние месяцы.

В прошлом году в среднем случалось 75 аварий в месяц, то есть 2-3 аварии в день. Причинами в основном являются различного рода столкновения, чаще всего - с легковым автотранспортом. В этом году* в дорожно-транспортных происшествиях с участием мотоциклов погибли 3 человека и 65 получили различные травмы, а в 56% случаев, о которых было сообщено в Государственную полицию, причиной аварии является столкновение с другим транспортным средством.

"Мотоциклисты, бесспорно, одни из наименее защищенных участников дорожного движения, к тому же их трудно заметить в потоке транспорта, потому что мотоциклы относительно небольшие, передвигаются быстро и часто умудряются протискиваться в узкие места. Чтобы максимально обезопасить себя, мотоциклистам важно с осторожностью выполнять маневры обгона, так как другие участники дорожного движения мотоциклиста могут не заметить. Во избежание серьезных травм в случае дорожно-транспортного происшествия призываем передвигаться только с застегнутым защитным шлемом на голове, позаботиться о подходящей и качественной одежде для езды на мотоцикле, выбрать соответствующую скорость движения и проверить техническое состояние мотоцикла до начала мотосезона", - говорит Арита Райскума-Кукемилка, главный специалист департамента управления профилактикой Главного управления полиции порядка Государственной полиции.

Мотоциклист - цель, которую все хотят сбить?

Эксперт по безопасности дорожного движения и мотоциклист Оскарс Ирбитис считает, что точно оценить, почему в этом году уже произошли трагические дорожно-транспортные происшествия, можно будет, скорее всего, только через некоторое время, когда завершатся расследования и экспертизы. Но оценивая уже известные факты, можно сделать вывод, что на увеличение количества аварий повлияло несколько факторов. Мотоциклистов становится все больше - в Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) даже выстроилась полуторамесячная очередь на получение водительского удостоверения категории А. К тому же стремительное наступление тепла вызвало интенсивный рост количество мотоциклов в дорожном движении.

На безопасность также влияют не очищенные после зимы дороги и плохое состояние дорожного покрытия, а также "заржавевшие" за пассивный период навыки вождения мотоцикла и рассеянность водителей других транспортных средств из-за того, что они забыли об участии мотоциклистов в дорожном движении.

"Мотоцикл - динамичное и быстрое транспортное средство, но его трудно заметить в потоке транспорта, поэтому мотоциклист должен учитывать, что его могут не заметить, а водителю автомобиля надо напоминать: смотри дважды!", - напоминает Оскарс Ирбитис.

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Эксперт рекомендует мотоциклистам освежать навыки вождения мотоцикла индивидуально или на одном из специальных мероприятий по повышению водительского мастерства.

"Мотоциклистам, когда они выезжают на улицу, необходимо вести себя как пилотам истребителей — помните, что все хотят вас сбить! Если вы будете ездить с такой мыслью, то станете больше думать о своей безопасности и помнить о том, что следует уделять максимальное внимание тому, что происходит на дороге. Даже если у вас преимущественное право проезда, убедитесь, что вас заметили водители других транспортных средств", — советует Оскарс Ирбитис.

При этом эксперт отмечает, что настроен оптимистично и считает, что следующий сезон будет намного спокойнее, с меньшим количеством аварий. Дороги отремонтируют, навыки вернутся, да и не нужно делать ничего особенного, надо только помнить о взаимной видимости двухколесного моторизированного транспорта и других транспортных средств.

Оскарс Ирбитис считает - одним из главных решений является изменение отношения к безопасности дорожного движения и его участникам.

"В основном мы говорим о том, кто виноват и как его наказать. Однако положительный результат такой подход не приносит - надо понимать, что людям свойственно ошибаться. Поэтому следует сделать все возможное, чтобы у участников дорожного движения было меньше возможностей совершать ошибки. Безопасность дорожного движения базируется на трех столпах - инфраструктуре, транспортном средстве и водителе. Необходимо работать во всех трех направлениях. Нужно обучать водителей транспортных средств и создавать правильное отношение, нужно улучшать дорожную инфраструктуру. Должна быть увеличена доля более безопасных для дорожного движения транспортных средств - в лучшем техническом состоянии, с лучшими системами безопасности и более безопасной конструкцией", - убежден Оскарс Ирбитис.

Он считает, что улучшение ситуации возможно уже в ближайшие годы, если мы поймем, что эффект дает просвещение и информирование, а не примитивное наказание.

"Я очень позитивно отношусь к увеличению числа мотоциклистов. Каждый мотоцикл означает на одну машину меньше в дорожном движении, а значит меньше пробок и больше бесплатных парковочных мест в центре города. Кроме того, мотоциклист - идеальный клиент туристической отрасли, у него с собой только самые необходимые вещи, поэтому ему обязательно нужно место для ночлега, еда в кафе, идеи, где посмотреть что-нибудь интересное по дороге. Те, кто путешествует на мотоцикле, обычно никуда не торопятся и готовы посещать разные мероприятия и наслаждаться разными приключениями. Это непременно нужно использовать!" - советует эксперт.

*Данные Государственной полиции с 1 января по 31 мая сего года.