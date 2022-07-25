Ежегодно в Латвии делают аборт 174 несовершеннолетних девочки – а у 300 рождаются дети

В Латвии каждый год примерно 174 девочки до 19 лет делают аборт. Об этом агентству LETA сообщила представительница Фонда детской больницы (BSF) Линда Анна Далдере. Также у несовершеннолетних девочек каждый год рождается примерно 200-300 младенцев. Среди них каждый год есть как минимум три девочки, которые стали мамами до 14 лет.

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Главные причины подростковых беременностей — недостаток знаний о репродуктивном здоровье, неблагоприятные условия в семье и социальная среда. Такие беременности зачастую вызывают долгосрочные негативные последствия как на жизнь молодой женщины, так и на жизнь ее ребенка, если они не получают должной психологической, социальной и медицинской поддержки.

Для решения проблемы на государственном уровне, с 1 января 2022 года BSF реализует проект поддержки несовершеннолетних беременных в Латвии. Проект финансирует Министерство культуры из средств государственного бюджета. Цель проекта — оказывать информативную образовательную поддержку несовершеннолетним беременным девочками и несовершеннолетним отцам, способствовать интеграции молодых родителей в общество и принятию решений о поддержке этой группы населения на государственном уровне.

В рамках проекта уже начался цикл из шести дискуссий, в которых представители госучреждений будут обсуждать проблему и возможные решения с представителями сферы здравоохранения, кризисными центрами, доулами и акушерками, а также организациями, которые работают с молодежью.

В ходе дискуссий будет обсуждаться, как информировать молодежь о репродуктивном здоровье и сделать контрацепцию более доступной, а также обеспечить полноценную поддержку несовершеннолетним беременным и несовершеннолетним родителям.

Также совместно с Подростковым ресурсным центром готовятся информационные материалы с психологом и диетологами, а в августе психолог Подросткового ресурсного центра проведет группы поддержки для несовершеннолетних беременных и мам.