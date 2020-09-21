Файлы FinCEN: через Латвию могли отмыть миллиарды, в списке - Янукович и Дерипаска

С 2006 по 2017 годы через латвийские банки, возможно, были выведены сомнительные средства на сумму не менее 7,6 млрд долларов. Среди тех, кто использовал латвийскую финансовую систему для "серых" схем - российские олигархи и украинские политики, пишет центр журналистских расследований Re:Baltica со ссылкой на так называемые "файлы FinCEN".

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В распоряжение издания BuzzFeed News попала база данных с более чем 2100 сообщениями, которые американские банки с 2000 по 2017 год направляли государственной организации FinCEN, занимающейся борьбой с финансовыми преступлениями. Эти документы анализировал центр журналистики ICIJ вместе со 108 медиа-организациями со всего мира. От Латвии в этом расследовании участвовала Re:Baltica.

Латвийские финансовые учреждения использовали американские банки для проведения переводов в долларах. В случае, если транзакция казалась американскому банку подозрительной, он направлял сообщение в FinCEN. В документах в этой связи упоминаются перечисления из 13 латвийских банков. Лидерами по общим суммам стали Expobank (ранее - LTB Bank и Latvijas Tirdzniecības banka, 2,646 млрд долларов), ликвидируемый PNB Bank (ранее - Norvik banka и Lateko banka, 1,505 млрд долларов), AB LV (793 млн долларов), Rigensis bank (465 млн долларов), BlueOrange Bank (419 млн долларов) и Rietumu banka (400 млн долларов). В список вошли также ликвидируемый Trasta komercbanka, Privatbank, Reģionālā Investīciju banka, Industra bank (ранее Meridian Trade bank и SMP Bank), Citadele, LPB Bank и Baltic International Bank.

Re:Baltica отмечает, что представители латвийских банков, фигурирующих в расследовании, заявили, что финансовые учреждения соблюдают требования к легализации преступно нажитых средств, сообщают о подозрительных сделках и сотрудничают с правоохранительными органами. Сделки конкретных клиентов они не комментируют.

Латвийские банки на протяжении многих лет использовали для своих целей влиятельные предприниматели и политики стран бывшего СССР. В итоге Латвия фигурирует "во всех самых громких скандалах с отмыванием денег последнего десятилетия - например, в деле Магнитского, скандале с похищением миллиарда из Молдовы, "Ландроматом" и т.д., отмечает Re:Baltica. В документах FinCEN появляются новые фамилии, связанные со сделками в Латвии. Среди них - российские олигархи Олег Дерипаска и Роман Абрамович, украинские политики Виктор Янукович и Юлия Тимошенко, а также американский лоббист Пол Манафорт.

Согласно сообщениям FinCEN, приближенный к российской власти миллиардер Олег Дерипаска через небольшой латвийский банк Expobank (на тот момент LTB Banka) и подставные компании провел как минимум три миллиарда долларов. Через латвийский банк Дерипаска платил лоббистам в США, оплачивал несколько частных самолетов, аренду офиса и частного дома в Нью-Йорке, а также финансировал бизнес в сфере недвижимости в Черногории. В 2018 году США вместе с другими российскими олигархами включили Дерипаску в санкционный список. Предполагается, что он давал взятки, заказал убийство некоего предпринимателя и поддерживал связь с российской организованной преступностью, отмечает Re:Baltica. После этого банк должен был прекратить или как минимум заморозить сотрудничество с Дерипаской. "Мы сделали все, что от нас требовал закон", - заявил журналистам председатель правления банка Роланд Легздиньш. В целом, согласно документам, в Expobank счета были у семи компаний, связанных с Дерипаской.

В 2015 году Министерство финансов США включило компанию Mako Holding в санкционный список за незаконное присвоение имущества в Украине. Компанию контролировал старший сын на тот момент уже бывшего президента Украины Виктора Януковича Александр. Дочернее предприятие холдинга Mako Trading SA получало и переводило средства на банковские счета в Латвии (в Aizkraukles banka и Baltikums Bank). Партнерами по сделкам были, скорее всего, подставные компании. Еще одной тесно связанной с Януковичем компанией была Fineroad Business LLP, у которой был счет в Baltic International Bank.

Ветеран украинской политики, в прошлом премьер-министр страны Юлия Тимошенко могла использовать латвийскую финансовую систему для вывода активов из страны. С марта по декабрь 2014 года через счет в латвийском PrivatBank через две, скорее всего, подставные компании в Канаду было выведено почти 16,5 млн долларов.

Согласно данным FinCEN, миллионы долларов через Latvijas Trasta Komercbanka мог отмыть украинский олигарх Дмитрий Фирташ. Объявленный в розыск приближенный к Януковичу бизнесмен Сергей Курченко сотрудничал с ABLV Bank