Файлы FinCEN: в Великобритании работали фабрики "фирм-пустышек" c латвийскими корнями

Тысячи британских фирм фигурируют в отчетах FinCEN в связи с подозрительными сделками, имеющими признаки отмывания денег. У многих из них открыты счета в латвийских и эстонских банках. Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) выявил сразу несколько британских агентств, помогавших клиентам основать фирмы в Великобритании с балтийскими счетами, сохранив свою анонимность.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В 2014 году один из сотрудников Danske Bank поднял тревогу — он заподозрил девять британских компаний в финансовых преступлениях и грозился сообщить об этом правоохранительным органам. Глава эстонского отделения Danske Bank Айвар Рехе разослал сотрудникам инструкцию закрыть счета этих компаний. Спустя пять лет Рехе был обнаружен мертвым в семейном саду — он совершил самоубийство. В тот момент банк находился в центре скандала, связанного с отмыванием 230 миллиардов евро.

Британские "пустышки"

"Слитые" документы эстонской полиции свидетельствуют о том, что Danske Bank обслуживал подозрительных клиентов из России и стран бывшего СССР. Многие счета были зарегистрированы на британские компании — "limited liability partnerships" или "партнерства с ограниченной ответственностью" (LLP) и "limited partnerships" или "ограниченные партнерства" (LP).

LLP и LP часто регистрируются через специальные агентства, которые за отдельную плату предоставляют услугу сохранения анонимности истинных владельцев фирмы. Эти формы юридических лиц вызывают больше доверия у банков, чем компании-пустышки, зарегистрированные в офшорах вроде Кайманских островов и Сейшел. После того как американские банки ужесточили правила обслуживания офшорных компаний, популярность британских LLP и LP сильно выросла — с 20 000 фирм в 2004 году до 100 000 в 2017 году.

Британские фирмы-пустышки использовал Айеркен Саймаити, отмывший около миллиарда евро, партнер "босса русской мафии" Владислава Леонтьева Лазарь Шайбазян, попавший в санкционный список США, Алтаф Кханани, отмывавший деньги для мексиканских наркокартелей и Аль-Каеды, и многие другие.

Великобритания в 2016 году потребовала у предприятий раскрыть выгодоприобретателей, однако в законе нет механизмов верификации и принуждения, поэтому многие фирмы продолжают скрывать эту информацию. В сентябре британское правительство пообещало ввести новые реформы и решить эту проблему.

Журналисты сверили информацию в файлах FinCEN с данными британских регистров и выявили, что 3,267 LLP и LP были связаны с подозрительными перечислениями. Счета многих компаний были открыты в странах Балтии. Некоторые фирмы имеют много общего — один адрес, одинаковые подписи, одинаковых номинальных владельцев.

По подсчетам ICIJ, больше половины британских LLP и LP из файлов FinCEN были созданы одними и теми же агентствами. Многие руководители агентств живут в странах Балтии либо являются гражданами стран Балтии, живущими в Великобритании. Основанные ими LLP и LP появлялись в отчетах FinCEN по разным причинам — в случае одних фирм сотрудники банков заметили признаки отмывания денег, часть фирм были помечены без объяснений, а некоторые действительно были задействованы в отмывании денег, мошенничестве и коррупции. Чаще всего все эти фирмы использовали услуги эстонского филиала Danske Bank, латвийские ABLV Bank и Trasta Komercbanka, а также эстонское отделение Swedbank.

Агентства с латвийскими корнями

Одно из агентств, помогающих зарегистрировать фирму в Великобритании, называется CMC, им руководит Дмитрий Краско, бывший сотрудник банка ABLV. 112 фирм, основанных Краско и его компанией, упомянуты в файлах FinCEN, подпись Краско появляется на сотнях документов и годовых отчетов для Великобритании. Эти LLP и LP занимаются всем — от электронных приборов до скупки угля.

Журналисты Re:Baltica в июне встретили Краско в гольф-клубе Ozo, где он играл с высокопоставленными банкирами. Краско оправдывал массовое создание LLP и LP, указав, что его конкуренты основывают еще больше компаний, чем его фирма. Краско подписывал годовые отчеты для сотни компаний, но, по его словам, "невозможно быть на 100% уверенным в том, что делает фирма".

"У нас есть своя юридическая экспертиза и правила предотвращения отмывания денег. Мы собираем информацию, которая, насколько нам известно, верная", — сказал Краско.

Информация на сайте фирмы Краско гласит, что CMC помогает клиентам открывать банковские счета в "ведущих балтийских, европейских и офшорных банках" для LLP и LP, созданных его агентством. В итоге сам клиент может не приходить в банк. CMC утверждает, что у них есть договоренности с банками, позволяющие компании взять на себя идентификацию клиента. Позже на письменные вопросы ICIJ Краско написал, что собирается закрыть свое агентство и оно никогда не помогало клиентам открывать банковские счета — ни в ABLV, ни в любом другом банке. Он заверил журналистов, что проверяет фирмы на отмывание денег согласно британским законам.

Зачастую британские "фирмы-пустышки" не имеют реальных помещений, только почтовый ящик. Журналисты выяснили, что многие LLP и LP из файлов FinCEN зарегистрированы на почтовые ящики компании Mail Boxes Etc., расположенные в разных городах Великобритании, Ирландии и Италии. Кроме того, журналисты обнаружили в английском городе Лестер дом, где зарегистрированы 36 "пустышек". Проживающая в доме уборщица из Латвии Даце Стрейпа сказала, что ничего не знает о фирмах: "Много, много писем приходят в этот дом, но я всегда отправляю их назад — это обычный семейный дом, не более того. Я мать-одиночка. Я занимаюсь детьми и убираюсь в домах, вот и все."

Другим агентством, работающим в Великобритании и Риге — ComForm Solutions, — руководит проживающий в Великобритании латвиец Кирилл Пестун. На его фирму приходятся 380 фирм, упомянутых в файлах FinCEN. Вместе с ним работают его бывшие одноклассники и товарищи по регби, подписавшие сотни документов LLP и LP. Пестун в интервью указал, что его бывшие одноклассники подписывали документы, будучи уверенными, что они корректны. Он добавил: "Мы не банки, понимаете? Мы не видим переводов наших клиентов… Мы не их бухгалтеры".

Пестун регулярно выступает на конференциях в Восточной Европе и России, рассказывая о преимуществах LLP и LP. Согласно сайту компании, за 330 долларов его фирма может основать LLP за три дня и LP за восемь дней. На вопрос журналистов о том, какие преимущества имеют эти юридические формы, Пестун сказал: "Я уверен, вы и сами знаете. Почему вы хотите это услышать от меня?". Позже в письме он заявил, что его фирма понимает высокие требования к юридической экспертизе британских агентств, регистрирующих фирмы.

Еще одно агентство с латвийскими корнями — IOS, также известное как International Overseas Services, International Offshore Services или IOS Group. Изначально им руководили сотрудники бывшего Parex Bank вместе с экспертом Филлипом Бардвелом, проживающим в Ирландии. Это агентство основало 646 британских фирм из отчета FinCEN. После того как банк рухнул, агентство стало работать с другими финансовыми учреждениями в регионе.

Бардвел в интервью ICIJ сказал, что в 2011 году перестал создавать LLP и LP для латвийского отделения IOS, но продолжил работать в этой сфере. "Я никогда не видел ничего подобного тому, что было, когда был запущен российский рынок. Это вышло из-под контроля", — сказал Бардвел. "Там были банки, заточенные под обслуживание этого рынка, под специфические нужды русских, которые являются очень скрытными людьми, и все вышло из-под контроля. Поэтому я больше не хотел быть частью этого."

Бардвел получал множество вопросов от полиции по поводу основанных его фирмой LLP и LP, но мужчина уверен, что большая часть денег, покидающих Россию через эти фирмы, не имели никакого отношения к преступности и коррупции.

Полный текст расследования на английском языке можно прочитать тут.