Фактчекеры призвали YouTube принять меры против распространения дезинформации

Фактчекеры, в том числе латвийский журналистский центр Re:Check/Re:Baltica, в открытом письме призвали руководителя интернет-платформы YouTube Сьюзен Войжицки принять меры против распространения дезинформации.

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Авторы письма подчеркнули, что на данный момент именно YouTube является одним из крупнейших в мире онлайн-распространителей дезинформации и ложных утверждений. Сайт, похоже, с этим не борется и не пытается решить проблему.

"Наоборот, YouTube позволяет мошенникам превратить свое платформу в оружие, с помощью которого они манипулируют, самоорганизовываются и получают средства", — указано в письме.

Фактчекеры считают, что предпринятых до сих пор мер недостаточно, поэтому призывают YouTube к эффективным действиям против дезинформации и другой ложной информации, а также разработать план по улучшению информационной среды совместно с независимыми организациями по проверке фактов.

Авторы письма подчеркнули, что в YouTube распространяются теории заговора, в том числе о Covid-19, поддельных средствах для лечения рака, а также некоторые страны используют платформу для усиления хейтспича в отношении незащищенных социальных групп. Речь идет о неанглоязычных роликах такого вида.

Недавно компания предприняла некоторые шаги, чтобы попытаться решить эту проблему, но, судя по тому, что видно на платформе, фактчекеры уверены — эти усилия неэффективны.

"YouTube также не опубликовал никаких качественных данных для доказательства, что меры работают. До сих пор платформа превращала дискуссию о дезинформации в ложную дихотомию или выбор между удалением или неудалением контента", — заявили авторы письма.

Таким образом интернет-платформа избегает возможности делать то, что доказало свою эффективность — распространение фактологически проверенной информации эффективнее удаления контента.

Большая часть просмотров генерируется из-за того, что соответствующие видео рекомендуются алгоритмом YouTube, поэтому компания должна убедиться, что она не рекламирует пользователям дезинформацию и не советует посмотреть контент с сомнительных каналов.

В письме предлагаются различные решения, которые могут изменить подход к уменьшению распространения дезинформации и непреднамеренного искажения фактов.

Также интернет-платформе предложено обеспечить прозрачность дезинформации, предлагать контест и обличающий контент без удаления видео, который будет прикреплен к роликам или предоставлен в качестве дополнительного видео.

Фактчекеры также призвали принять меры против повторных нарушителей и расширить существующие и запланированные меры против дезинформации, которая транслируется не на английском языке.