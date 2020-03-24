Фактчекинг. Правда ли, что Польша держит и не пускает в Латвию груз с масками и дезинфекторами?

Портал Delfi получил информацию от аптекаря из сети Latvijas aptieka о том, что долгожданный и оплаченный груз масок и дезинфекторов держат на польской границе. В итоге индивидуальных средств защиты нет не только для покупателей, но и для самих аптекарей. Так ли это? Портал Delfi попытался проверить информацию.

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О вероятности такой ситуации свидетельствовала и недавняя история, описанная в итальянской прессе. В частности 21 марта в газете La Republika написали о том, что оформленные к поставке 23 000 респираторов польская таможня реквизировала и оставила в Польше. Не внушала оптимизма и история с застрявшими на границе с Польшей жителей Латвии, которые по призыву МИД торопились домой, но в итоге попали в Латвию только по морю — Польша не пропустила легковые авто.

В трех других аптеках сети Latvijas aptieka, с которыми связался по телефону портал Delfi, сообщили, что масок и дезинфекторов у них нет давно. Причин они не знают. Заместитель коммерческого директора по вопросам маркетинга сети Latvijas aptieka Зита Екабсоне в разговоре с Delfi заверила, что никакие грузы для сети в данный момент на границе не задержаны, а если бы что-то и случилось, то министерства оказывают большую поддержку, чтобы сразу все решить. У работников аптеки есть защитные стекла. Вопрос с новой поставкой дезинфекторов для покупателей решится в ближайшие дни — их начали активно производить в Латвии. На сегодня они уже фасуются и будут в продаже в аптеках.

С масками все сложнее. Их в огромном количестве выкупили в первые же дни ажиотажа (притом что на улице их почти никто не носит), а новых не хватает во всем мире. Их тоже начали производить в Латвии, но объемы пока недостаточны. На сегодня маски заказаны и находятся на пути. "Где конкретно — об этом лучше спросить наших поставщиков", — сообщила Зита Екабсоне.

Foto: DELFI

Представитель поставщика сети Latvijas aptieka AS Repharm Лига Рибкинска сообщила, что подобной информации в распоряжении ее предприятия нет. Представитель компании Tamro Агния Грейзиня призналась, что ограничения на границах влияют на скорость международных услуг поставки товаров для аптек, но такой сценарий ее компания предвидела и своевременно сделала локальные заказы, чтобы обеспечить все необходимое для работников аптек, в том числе — маски и дезинфекторы. "У аптекарей все необходимое есть и будет".

После того, как 20 марта в Польше была объявлена эпидемия, вступил запрет на вывоз из страны респираторов и кардиомониторов. Те предприниматели, которые собираются продавать за границу маски, комбинезоны, перчатки, средства дезинфекции и другие товары, которые могут помочь в борьбе с вирусом, должны сообщить об этом самоуправление, а оно может запросить разрешение премьера, сообщает Polskie Radio. В законе, впрочем, не указывается, касается ли это уже оплаченных грузов.

На запрос Delfi посольство Польши в Латвии ответило, что в связи с пандемией COVID-19 польское руководство и вправду ввело особые правила для пересечения границ, но новые ограничения не относятся к тем транспортным средствам, которые связаны с перевозкой товаров. Контроль таких автомашин происходит на всех рубежах со странами-членами ЕС. "Особое внимание уделяется перевозке самых необходимых товаров. В то же время хочу вам сообщить, что случаев опозданий с доставкой товаров для сети аптек Latvijas aptieka не зарегистрировано". Не в курсе таких задержек стратегического груза оказались и представители МИД Латвии и Министерства сообщений.

Вывод: проблемы никто не признает, но масок и дезинфекторов от этого больше не стало.