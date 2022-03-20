Факультет гуманитарных наук ЛУ предоставит помещения Рижской украинской школе

Факультет гуманитарных наук Латвийского университета (ЛУ), находящийся на улице Висвалжа, планирует предоставить необходимые помещения для нужд Рижской украинской школы, сообщает LETA.

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Сейчас ЛУ и Департамент недвижимости Рижской думы согласовывают документы, чтобы предоставить необходимые помещения Рижской украинской школе.

Запрос Рижской думы основан на том, что факультет находится рядом с Рижской украинской школой — на улице Висвалжа.

Ранее факультет гуманитарных наук ЛУ прекратил сотрудничество с российскими учреждениями и лицами, которые прямо не осудили войну на Украине, в том числе запретил российским ученым участвовать в научных конференциях. Факультет готов принять одного исследователя украинского языка и культуры.