Фальшивые сертификаты вакцинации пока не аннулированы; Национальная службы здоровья ждет данных от полиции

До того момента, пока не получена информация от Государственной полиции, фальшивые сертификаты вакцинации от Covid-19 не аннулируются, сообщила LETA Национальная служба здоровья.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В пятницу начальник Государственной полиции Армандс Рукс сообщил, что задержаны жители, включая двух медсестер, которые организовали имитацию вакцинацию от Covid-19 для нескольких сотен латвийцев. Пока эти поддельные сертификаты не аннулированы, поскольку не получена информация от полиции, признала Национальная служба здоровья.