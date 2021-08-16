Фальшивые сертификаты вакцинации пока не аннулированы; Национальная службы здоровья ждет данных от полиции
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До того момента, пока не получена информация от Государственной полиции, фальшивые сертификаты вакцинации от Covid-19 не аннулируются, сообщила LETA Национальная служба здоровья.

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В пятницу начальник Государственной полиции Армандс Рукс сообщил, что задержаны жители, включая двух медсестер, которые организовали имитацию вакцинацию от Covid-19 для нескольких сотен латвийцев. Пока эти поддельные сертификаты не аннулированы, поскольку не получена информация от полиции, признала Национальная служба здоровья.

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LETA

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