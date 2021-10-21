Фальшивый ковид-сертификат, но есть желание привиться: как поступить?

Госполиция и Национальная служба здравоохранения (НСЗ) призывают всех жителей, которые получили фальшивый ковид-сертификат о вакцинации, но затем решившие все-таки привиться от Covid-19, добровольно обратиться в полицию.

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НСЗ в этом случае призывает лиц обратиться с заявлением в полицию и записаться на вакцинацию на портале www.manavakcina.lv. Об этом порталу Delfi сообщила пресс-секретарь ведомства Гинта Озолиня.

В свою очередь, в Госполиции отметили, что добровольное обращение в правоохранительные органы предоставляет возможность избежать уголовное ответственности.

"Если лица добровольно сотрудничают со следствием, то в зависимости от конкретной ситуации будет оцениваться

предусмотренная законом возможность освобождения таких лиц от уголовной ответственности ", — указали представители Госполиции в Twitter.

Представитель пресс-центра Госполиции Симонта Гравите пояснила, что каждый такой случай будет рассматриваться индивидуально.

В четверг в соцсети Twitter уже сообщили о случае, когда человек, ранее незаконно получивший ковид-сертификат, передумал и решил вакцинироваться.