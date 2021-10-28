Фармацевтам хотят разрешить проводить вакцинацию

Сегодня Сейм передал на рассмотрение поправки к закону, которые позволят проводить вакцинацию также фармацевтам, которые освоят соответствующие навыки. Об этом сообщает агентство LETA.

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По закону сейчас вакцинацию могут проводить только сертифицированные медицинские работники.

Поправки инициирует Комиссия Сейма по социальным и трудовым вопросам. Комиссия также предлагает закрепить законом правило, что медицинские работники и фармацевты, которые констатируют осложнения после вакцинации, должны незамедлительно сообщить об этом в установленном порядке.

Депутаты пояснили, что вакцинация от Covid-19, сезонного гриппа и клещевого энцефалита в аптеках облегчит работу семейных врачей.

В аннотации к законопроекту говорится, что, судя по опыту нескольких европейских стран, привлечение фармацевтов к вакцинации положительно влияет на опыт пациентов и систему здравоохранения в целом.