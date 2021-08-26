Фармацевтическая ассоциация призывает устроить в аптеках пункты вакцинации от Covid-19
Foto: LETA

Латвийская ассоциация фармацевтического ухода предлагает делать в аптеках прививку от Covid-19.

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Как агентству LETA объяснила исполнительный директор Кристине Ючковича, сейчас вакцинация в аптеках не разрешена, а значит, ресурсы здравоохранения используются неэффективно. Чтобы проводить вакцинацию в аптеках, нужно изменить законы.

По мнению Ючковичи, помещения аптек для этих целей подходят гораздо больше, чем выставочные залы или торговые центры, где вакцинация уже проводится, а фармацевты после соответствующего обучения могут быть приравнены к медперсоналу, у которого есть право делать прививки.

В Литве, Эстонии и некоторых странах Европы такая возможность для аптек уже предусмотрена.

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