FDP призвал Латвию более целенаправленно тратиться на поддержку бизнеса при Covid-19

Совет по фискальной дисциплине (FDP) призывал правительство Латвии ограничить дополнительные мероприятия по стимулированию экономики. Об этом сообщается в новом отчете Совета.

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"Следует признать, что за последние месяцы национальной системе здравоохранения было выделено сравнительно много бюджетных средств. Четыре миллиона евро было выделено для закупки компьютерной техники, чтобы обеспечить возможность учиться удаленно. В сентябре начал работу фонд Altum для модернизации, связанной с поддержкой пострадавших от Covid-19 крупных предприятий при помощи инъекций капитала, субординированными займами и покупкой облигаций", — отмечает FDP.

Совет по фискальной дисциплине делает вывод, что сейчас финансируемая государством поддержка должна становиться "все более выборочной", более целенаправленной и предназначенной для получения как можно более скорого экономического эффекта.

"Проекты с государственными инвестициями в первую очередь должны способствовать развитию экономического потенциала Латвии, росту продуктивности и конкурентоспособности", — говорится в докладе.

В августе FDP сообщал, что уровень государственной поддержки для уменьшения последствий кризиса из-за Covid-19 достиг уже 9% от внутреннего валового продукта (ВВП). Совет призвал правительство ограничить новые меры по стимулированию экономики и думать о постепенном сокращении государственного долга.